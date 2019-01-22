Сразу две украинские теннисистки выступят на турнире в России
На ближайших выходных в Санкт-Петербурге стартует квалификация в рамках турнира категории Premier. Участие в нем примут две украинские теннисистки.
Бороться за места в основной сетке будут Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
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Стоит отметить, что 21-летняя Калинина занимает 107 место в рейтинге WTA. 18-летняя Завацкая – на сто восемьдесят первой позиции.
Сам турнир в Санкт-Петербурге стартует 28 января. Призовой фонд – 823 000 долларов.
Источник: 24 Канал
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