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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Сразу две украинские теннисистки выступят на турнире в России

      34 Читати новину українською
      Ангелина Калинина
      Ангелина Калинина

      На ближайших выходных в Санкт-Петербурге стартует квалификация в рамках турнира категории Premier. Участие в нем примут две украинские теннисистки.

      Бороться за места в основной сетке будут Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

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      Стоит отметить, что 21-летняя Калинина занимает 107 место в рейтинге WTA. 18-летняя Завацкая – на сто восемьдесят первой позиции.

      Сам турнир в Санкт-Петербурге стартует 28 января. Призовой фонд – 823 000 долларов.

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      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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