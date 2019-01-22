Сразу две украинские теннисистки выступят на турнире в России

На ближайших выходных в Санкт-Петербурге стартует квалификация в рамках турнира категории Premier. Участие в нем примут две украинские теннисистки.

Бороться за места в основной сетке будут Ангелина Калинина и Катарина Завацкая. Читайте также: Юная украинская теннисистка вышла в 1/8 Australian Open Стоит отметить, что 21-летняя Калинина занимает 107 место в рейтинге WTA. 18-летняя Завацкая – на сто восемьдесят первой позиции. Сам турнир в Санкт-Петербурге стартует 28 января. Призовой фонд – 823 000 долларов. Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram