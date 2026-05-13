Надо говорить откровенно, – военный сказал, без чего невозможны срочные контракты в ВСУ

В Украине планируется реформирование армии, которое, в частности, предусматривает нововведения относительно контрактной службы. Теперь для контрактников будут определены четкие сроки службы.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что введение определенных сроков службы для контрактников дает военным больше ясности и понятности. Однако нужно учитывать важные факторы.

Что нужно учесть, вводя срочные контракты?

"Надо говорить откровенно, для того, чтобы внедрять определенные сроки службы, должны понимать, сколько таких контрактов будет заключено", – отметил Мусиенко.

Стоит знать. Министерство обороны и Генеральный штаб должны до конца мая 2026 года сформировать документацию по контрактам с четкими сроками службы. Урегулирование этих наработок должно произойти через постановления Кабинета министров. В то же время Владимир Зеленский пообещал изменения в рамках реформы ВСУ уже с 3 июня 2026 года.

Благодаря этим реформам, весь имеющийся личный состав с перспективами привлечения дополнительных людей и увеличения количества контрактников будет иметь понимание и ясность относительно сроков службы, которые будут зафиксированы.

В то же время реализация этих планов будет зависеть от того, какое количество людей будет привлечено в армию в будущем. Если смоделировать ситуацию, что, например, через 10 месяцев закончится срок контракта у определенного количества людей, то в то время им должна быть готова замена. И это должно быть не меньшее количество тех, кто уже подписал контракт или планирует вскоре это сделать,

– пояснил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Только в таком случае можно говорить, по его мнению, об окончании срока контракта военных и увольнении их в резерв, в запас из Вооруженных Сил с последующей отсрочкой.

В то же время нужно привязывать эти нововведения к технологической составляющей. Поскольку на сегодня в украинской армии накапливается опыт использования наземных роботизированных комплексов (НРК) и беспилотников, нужно, как считает он, пересмотреть роль и место пехоты в структуре Вооруженных Сил.

Речь идет о возможности уменьшения на определенных позициях количества пехотинцев и создания условий для удержания позиций НРК и беспилотниками.

Поэтому это комплекс вопросов, которые касаются не только кадрового обеспечения, но и имплементации и применения методов технологической войны, которую мы сейчас вводим, ее масштабирования. Тогда будет понятно, нужно ли то количество людей на определенных направлениях, которое сейчас есть или планируется,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Этот процесс предусматривает изменения в соответствующих нормативных документах, в частности в боевых уставах, которые определяют действия отделения, взвода, роты, батальона, бригады при обороне определенных участков. И такие процессы, по его мнению, должны происходить параллельно.

Обратите внимание! Как считает военный омбудсмен Ольга Решетилова, демобилизацию в Украине можно реализовать, если будет расширена мобилизация и привлечение тех, кто сейчас избегает службы. Она считает, что новобранцам нужно сразу определять четкие сроки службы – примерно 2 – 3 года. Благодаря этой определенности возможно повысить готовность украинцев участвовать в армии.

Потому что можем, добавил Мусиенко, заключить срочные контракты, всех уволить, а потом окажется, что имеем недобор 30 – 40% и поэтому может на определенном участке просесть фронт. А это несет много рисков с точки зрения национальной обороны и безопасности.

Что предусматривает армейская реформа по срокам контрактов?

В рамках реформы планируется ввести контрактный подход к демобилизации. Будут существовать три вида контрактов с четкими сроками службы, которые будут распространяться и на действующих военных, и на новобранцев.

Будет возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва в армию. Также контрактники смогут перезаключить договоры, при этом предыдущий период службы не будет учитываться в новом контракте. Однако он будет иметь влияние на продолжительность отсрочки. Ее будут рассчитывать индивидуально. Также останется опция не заключать контракт.

Контрактники будут иметь четкие сроки службы. Речь идет для действующих военных на боевых должностях – 10 месяцев, для новобранцев-претендентов на боевые должности – 14 месяцев, для других должностей – от пилота БПЛА до медийщика – 2 года. Также они сами могут выбирать себе должности – и боевые, и тыловые.

Также реформа предусматривает повышение минимальной зарплаты военным в тылу с 20 до 30 тысяч, а вознаграждение командирам разных уровней вырастет примерно вдвое. Те, кто подпишет "боевые" контракты, смогут получать вознаграждения за риск "10/20/40". Они будут начисляться на основании приказов командиров воинских частей. В частности речь идет о получении 10 тысяч в день за пребывание на позиции, 20 тысяч – за участие в ударно-поисковых операциях, 40 тысяч – за активные наступательные действия. Пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, будет получать в среднем 250 – 400 тысяч гривен в месяц.