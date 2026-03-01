Запасы ракет есть у обеих сторон, поэтому трудно прогнозировать, что произойдет дальше. Таким мнением с 24 Каналом поделился руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, отметив, что можно провести аналогии с Россией.

Как долго может продолжаться война на Ближнем Востоке?

Россияне уже четыре года выпускают по Украине сотни ракет, но даже их запасы уменьшаются. В частности, это стало заметно после ударов по Уоткинскому заводу или по Приморско-Ахтарску. После этого удары на некоторое время прекратились.

"Израильтяне и американцы бьют по иранским объектам, а это и производство, и склады хранения. Что именно поражено и в каком оно состоянии, точной информации нет. Возможно, этот процесс продлится две недели, как рассчитывают в США и Израиле, а возможно, затянется на значительно более долгий период", – подчеркнул Павел Лакийчук.

Обратите внимание! Востоковед из Германии Михаил Якубович заметил, что после трех – четырех недель боевых действий иранский режим может пойти на переговоры. К войне такой интенсивности там не готовы. Впрочем, это не обязательно будет означать полное падение режима аятолл, оно может произойти позже.

На чьей стороне преимущество?

По мнению эксперта, сейчас преимущество на стороне Израиля и Соединенных Штатов. Говорится именно о технологическом преимуществе. Но стоит понимать, что господство и преимущество в военной терминологии – это разные понятия.

Завоевание превосходства – это лишь 30% успеха. Завоевание господства в море, в небе – это уже совсем другой фактор. Американско-израильская коалиция пока не завоевала полного господства над иранцами, даже в воздухе,

– заметил Павел Лакийчук.

Покойный верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Дональд Трамп не раз угрожали друг другу межконтинентальной баллистической. В Иране до сих пор убеждают, что имеют оружие, которое долетит до США, впрочем вряд ли это правда.

Однако для того, чтобы терроризировать мирные города сил у Тегерана вполне достаточно. Страна имеет немало ракет средней, малой дальности, которыми может нанести разрушительные последствия.

