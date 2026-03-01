Запаси ракет є в обох сторін, тому важко прогнозувати, що відбудеться далі. Такою думкою з 24 Каналом поділився керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що можна провести аналогії з Росією.

Дивіться також Противник християнства та довірена особа Хаменеї: що відомо про тимчасового лідера Ірану Арафі

Як довго може тривати війна на Близькому Сході?

Росіяни уже чотири роки випускають по Україні сотні ракет, але навіть їхні запаси зменшуються. Зокрема, це стало помітно після ударів по Воткінському заводу або по Приморсько-Ахтарську. Після цього удари на певний час припинилися.

"Ізраїльтяни й американці б'ють по іранських об'єктах, а це і виробництво, і склади зберігання. Що саме уражено та в якому воно стані, точної інформації немає. Можливо, цей процес триватиме два тижні, як розраховують у США та Ізраїлі, а можливо, затягнеться на значно довший період", – зауважив Павло Лакійчук.

Зверніть увагу! Сходознавець з Німеччини Михайло Якубович зауважив, що після трьох – чотирьох тижнів бойових дій іранський режим може піти на переговори. До війни такої інтенсивності там не готові. Утім, це не обов'язково означатиме повне падіння режиму аятол, воно може статися пізніше.

На чиєму боці перевага?

На думку експерта, наразі перевага на боці Ізраїлю та Сполучених Штатів. Мовиться саме про технологічну перевагу. Але варто розуміти, що панування та перевага у військовій термінології – це різні поняття.

Завоювання переваги – це лише 30% успіху. Завоювання панування у морі, в небі – це вже зовсім інший фактор. Американсько-ізраїльська коаліція поки не завоювала повного панування над іранцями навіть в повітрі,

– зауважив Павло Лакійчук.

Покійний верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї і Дональд Трамп не раз погрожували один одному міжконтинентальною балістичною. В Ірані досі переконують, що мають зброю, яка долетить до США, втім навряд чи це правда.

Однак для того, щоб тероризувати мирні міста сил у Тегерана цілком достатньо. Країна має чимало ракет середньої, малої дальності, якими може завдати руйнівних наслідків.

Що зараз відбувається на Близькому Сході?