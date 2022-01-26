США в ближайшие дни отправят Украине новую партию военной помощи

Украина в ближайшее время получит новую партию военной помощи от США. Очень вероятно, что ее передадут еще до конца января.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 26 января. Он не назвал конкретной даты, но учитывая формулировку "в ближайшие дни", это может произойти еще до конца месяца.

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Украина получила уже 3 партии помощи от США

В конце января Вашингтон уже трижды передавал Украине помощь по безопасности, в частности – летальное оружие и другие боеприпасы. Так в США поддерживают Украину на фоне угрозы нового российского вторжения.

Впервые самолет с американским вооружением сел в Киеве в ночь на 22 января. Он доставил, в частности, 90 тонн летального оружия.

Вечером 23 января в "Борисполе" приземлился второй борт с военной помощью. Тогда привезли 80 тонн летального вооружения.

Третья партия помощи от США прибыла в Украину 25 января. Американцы снова передали современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.

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Важные заявления Блинкена

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование ситуации, но заверил, что в США готовы к любым действиям со стороны России.

Чиновник отметил, что пострадала украинская экономика, поэтому в США вместе с партнерами ищут пути помощи.

В то же время страна ведет переговоры с союзниками относительно серьезных антироссийских санкций в случае нового нападения России на Украину.

Кто еще помогает Украине: коротко

Ранее американский Госдеп разрешил странам Балтии поставлять оружие своего производства в Украину. В Эстонии заявили, что уже готовы передать нашему государству противотанковые ракетные комплексы Javelin, "количество которых поражает". В то же время Литва и Латвия предоставят американские ракетные комплексы Stinger. Там надеются, что таким образом удастся усилить военную обороноспособность Украины.

Предоставить Украине военное оборудование планирует и Канада. В этом во время визита в Киев заверила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Накануне президент Зеленский уточнил, что там уже приняли решение о финансовой помощи нашему государству в размере 120 миллионов долларов.

В январе легкое противотанковое оружие начали поставлять Украине из Великобритании. На такой шаг в Лондоне пошли из-за "угрожающего поведения России". Предоставить вооружение планируют также Чехия, Польша и Нидерланды.

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