Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу 26 січня. Він не назвав конкретної дати, але з огляду на формулювання "найближчими днями" це може статися ще до кінця місяця.
Важливо США узгодили з Україною відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки"
Україна отримала вже 3 партії допомоги від США
Наприкінці січня Вашинтон вже тричі передавав Україні безпекову допомогу, зокрема – летальну зброю та інші боєприпаси. Так у США підтримують Україну та тлі загрози нового російського вторгнення.
Брифінг Блінкена: дивіться відео
Новина доповнюється...