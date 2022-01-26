Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу 26 січня. Він не назвав конкретної дати, але з огляду на формулювання "найближчими днями" це може статися ще до кінця місяця.

Важливо США узгодили з Україною відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки"

Україна отримала вже 3 партії допомоги від США

Наприкінці січня Вашинтон вже тричі передавав Україні безпекову допомогу, зокрема – летальну зброю та інші боєприпаси. Так у США підтримують Україну та тлі загрози нового російського вторгнення.

Брифінг Блінкена: дивіться відео

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