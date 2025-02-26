Трамп заявил, что США в ближайшее время не снимут санкции с России

Сейчас США не будут снимать санкций с России, но президент Дональд Трамп допустил, что это будет возможно в будущем.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме. Такое заявление президент США сделал во вторник, 25 февраля.

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Россия остается под санкциями США

Журналисты спросили у президента Трампа, будет ли он снимать с России санкции в рамках переговорного процесса. Лидер страны ответил, что сейчас Соединенные Штаты не собираются ослаблять установленные ограничения против России.

Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет,

– заявил Дональд Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что снятие некоторых санкций с России можно рассматривать в контексте переговоров по войне в Украине. От того, как страна-агрессор будет готова к переговорам, зависит ослабление или наоборот усиление имеющихся ограничений.

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