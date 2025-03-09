Россияне продвинулись благодаря паузе в предоставлении Украине разведданных от США, –СМИ

Западные СМИ оценивают, как повлияло решение США перестать предоставлять Киеву разведывательные данные. По их данным, россияне смогли продвинуться дальше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как повлияла на фронт пауза в предоставлении разведданных

По словам высокопоставленных западных и украинских чиновников, благодаря паузе враг продвигается на поле боя.

Источник в украинском правительстве сообщил, что больше всего пострадали украинские операции в Курске и что украинские войска потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине,

– говорится в статье.

Важно! По состоянию на 22:00 9 марта Генштаб сообщил о 31 штурме на Покровском направлении, 27 атаках на Курском направлении, 20 атаках на Северском направлении, 17 – на Торецком направлении.

А Time цитирует слова неназванного офицера, что пауза в военной помощи со стороны США привела к тому, что Силы обороны не смогли использовать "некоторые из лучших систем вооружения".

В ISW утверждают: полная остановка обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины защищаться от наступательных операций России.