США отреагировали на сентябрьский беспредел оккупантов в Крыму

5 сентября 2021 , 03:00
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Источник:

фейсбук посольства США в Украине

Рейды российских силовиков с обысками и аресты активистов в оккупированном Крыму в первые дни сентября 2021 шокировали не только украинцев.

Резонансные события нашли отклик и в посольстве США в Украине. Там призвали Россию немедленно освободить задержанных и вообще всех политзаключенных.

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"Россия должна немедленно освободить активистов и политзаключенных"

Соединенные Штаты Америки 4 сентября отреагировали на последние события в оккупированном Россией Крыму. Речь о рейдах силовиков, обысках и задержаниях крымскотатарских активистов.

  • Соответствующее заявление опубликовали в фейсбуке посольства США в Украине.
  • Там призвали прекратить политические преследования и освободить людей.

Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине,
– говорится в сообщении.

Пост дипломаты традиционно завершили утверждением: "Крым – это Украина".

Задержание крымских татар в Крыму: что случилось

  • 3 сентября стало известно, что ФСБ похитила крымского татарина после обысков в Симферополе.
  • 4 сентября также после обысков оккупанты схватили заместителя главы Меджлиса и вывезли неизвестно куда.
  • В этот же день крымские татары вышли на протест под ФСБ в Крыму, в итоге – 40 задержанных.

Полный текст публикации посольства США в фейсбуке:

Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым – это Украина.

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Автор: Олесь Друкач