США призывают Германию использовать "Северный поток-2" для сдерживания агрессии России, – СМИ

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности обострения агрессии России в отношении Украины. Вашингтон призывает Берлин использовать для сдерживания Москвы Северный поток-2.

Немецкое издание сообщает, что США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в зарубежные ведомства в Берлине, Париже и Лондоне.

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США призывают Германию противодействовать агрессии России

В Берлине представители Вашингтона общаются как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками предполагаемой новой коалиции.

США настаивают на том, чтобы Германия использовала газопровод "Северный поток-2", который пока еще не получил разрешения на эксплуатацию, как рычаг давления на Кремль.

В частности, американская сторона ожидает, что немецкая остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации российского трубопровода.

Возможное наращивание войск России возле границы Украины: что известно

Недавно The Washington Post опубликовало материалы, в которых говорилось, что Россия снова наращивает свои войска вблизи границ Украины.

В то же время, украинская разведка не зафиксировала увеличения военной активности оккупантов.

А издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых видна российская бронетехника и артиллерия.

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал информацию о взимании войск Россией "сознательной дезинформацией".

В Кремле от информации о наращивании силы возле украинской границы также открестились, назвав ее "фейк-кампанией".