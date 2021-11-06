США призывают Германию использовать "Северный поток-2" для сдерживания агрессии России, – СМИ
Источник:Süddeutsche Zeitung
Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности обострения агрессии России в отношении Украины. Вашингтон призывает Берлин использовать для сдерживания Москвы Северный поток-2.
Немецкое издание сообщает, что США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в зарубежные ведомства в Берлине, Париже и Лондоне.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России подтвердили, что глава ЦРУ приезжал в Москву говорить об Украине
США призывают Германию противодействовать агрессии России
В Берлине представители Вашингтона общаются как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками предполагаемой новой коалиции.
США настаивают на том, чтобы Германия использовала газопровод "Северный поток-2", который пока еще не получил разрешения на эксплуатацию, как рычаг давления на Кремль.
В частности, американская сторона ожидает, что немецкая остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации российского трубопровода.Обратите внимание! Пока официальной даты ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" нет. Все зависит от многих факторов, в том числе от энергетической ситуации в Европе. Эксперты Bloomberg предполагают, что этот процесс может затянуться до 8 мая 2022 года.
Возможное наращивание войск России возле границы Украины: что известно
- Недавно The Washington Post опубликовало материалы, в которых говорилось, что Россия снова наращивает свои войска вблизи границ Украины.
- В то же время, украинская разведка не зафиксировала увеличения военной активности оккупантов.
- А издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых видна российская бронетехника и артиллерия.
- Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал информацию о взимании войск Россией "сознательной дезинформацией".
- В Кремле от информации о наращивании силы возле украинской границы также открестились, назвав ее "фейк-кампанией".