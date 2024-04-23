США уже готовят первый пакет помощи на 1 миллиард долларов для Украины, – Reuters

США уже готовятся к принятию нового пакета помощи Украине. Так, первый транш от Соединенных Штатов будет включать военную помощь в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Отметим, что вечером 23 апреля Сенат будет голосовать за законопроект, который включает более 60 миллиардов для Украины. Ранее его поддержала Палата представителей.

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Пакет на миллиард

В течение полугода в США продолжалась дискуссия о выделении Украине военной помощи в размере 60,8 миллиардов долларов и, похоже, наконец лед тронулся. Несмотря на то, что законопроект еще ждет голосования в Сенате, страна уже подготовила первый транш военной помощи суммой в 1 миллиард долларов. Отмечается, что он включает:

транспортные средства,

боеприпасы противовоздушной обороны Stinger,

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем,

артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров,

противотанковые боеприпасы TOW и Javelin

На этом список не ограничивается – пакет помощи содержит и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.

Что известно о помощи США

Палата представителей США вечером 20 апреля приняла законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60,8 миллиарда долларов. Во вторник, 23 апреля, пакет помощи рассмотрят в Сенате. В то же время особой интриги относительно голосования нет – шансы на принятие большие. Сразу после этого закон направят на подпись Байдену.

Посол Украины в США Оксана Маркарова не исключает того, что первый пакет вооружения от Соединенных Штатов Америки может поступить в Украину уже в апреле. Соответствующий закон вступит в силу сразу, что позволит помощи быстро оказаться в ВСУ.

В Институте изучения войны убеждены, что помощь от США поможет изменить баланс сил на фронте и остановить наступление россиян. Это произойдет в том случае, если необходимое ВСУ оружие поступит быстро.

Сенатор-демократ Марк Уорнер также заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия в Украину уже до конца этой недели. Кроме вышеуказанного вооружения он, вероятно, будет включать и дальнобойные ракеты ATACMS. Соответствующий пункт содержится в самом законе.