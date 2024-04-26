Крупнейшая программа по объемам: США объявили о направлении 6 миллиардов на оружие для Украины

Долгожданная 60-миллиардная помощь нашему государству, которую одобрили США, уже в ближайшее время уже будет ощутимой для украинских бойцов на фронте. Глава Пентагона заявил о закупке оружия за часть пакета поддержки.

По словам Ллойда Остина, минобороны Соединенных Штатов направит 6 миллиардов на изготовление, в частности, средств перехвата для ПВО NASAMS и Patriot. Заказы получат компании американского военно-промышленного комплекса. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию брифинга чиновника.

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США направляет 6 миллиардов на оружие для Украины

Остин называет этот пакет помощи в рамках инициативы поддержки Украины крупнейшим в истории США. В то же время он отмечает, что помощь нашему государству следует поставить на устойчивую основу.

Я рад объявить о выделении 6 миллиардов долларов в рамках инициативы помощи Украине. Это поможет нам закупать оружие, которое производится в США. Это самый большой пакет помощи,

– заявил глава оборонного ведомства.

Как отмечает глава Пентагона, 6-миллиардный пакет поддержки будет включать:

критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot;

больше беспилотных летательных аппаратов и другого оборудования;

большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля – воздух".

Соответствующее заявление Ллойд Остин сделал 26 апреля по результатам "Рамштайна". Накануне международная пресса со ссылкой на собственные источники информировала, что США готовятся к объявлению этой 6-миллиардной программы помощи. Издание Politico указывало, что это – большой толчок для Вашингтона после месяцев промедлений, в течение которых Конгресс не мог проголосовать за законопроект о 60 миллиардах.

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