Крупнейшая программа по объемам: США объявили о направлении 6 миллиардов на оружие для Украины
Долгожданная 60-миллиардная помощь нашему государству, которую одобрили США, уже в ближайшее время уже будет ощутимой для украинских бойцов на фронте. Глава Пентагона заявил о закупке оружия за часть пакета поддержки.
По словам Ллойда Остина, минобороны Соединенных Штатов направит 6 миллиардов на изготовление, в частности, средств перехвата для ПВО NASAMS и Patriot. Заказы получат компании американского военно-промышленного комплекса. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на трансляцию брифинга чиновника.
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США направляет 6 миллиардов на оружие для Украины
Остин называет этот пакет помощи в рамках инициативы поддержки Украины крупнейшим в истории США. В то же время он отмечает, что помощь нашему государству следует поставить на устойчивую основу.
Я рад объявить о выделении 6 миллиардов долларов в рамках инициативы помощи Украине. Это поможет нам закупать оружие, которое производится в США. Это самый большой пакет помощи,
– заявил глава оборонного ведомства.
Как отмечает глава Пентагона, 6-миллиардный пакет поддержки будет включать:
- критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot;
- больше беспилотных летательных аппаратов и другого оборудования;
- большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля – воздух".
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Как американский Конгресс затягивал с помощью
- Осенью 2023 года президент Джо Байден внес законопроект о выделении в целом 106 миллиардов на национальную безопасность США. В частности, на помощь Украине, Израилю, странам Тихоокеанского региона и укрепление границы.
- После полугода дискуссий 20 апреля 2024 года Палата представителей американского парламента все же проголосовала за выделение более 60 миллиардов из этого пакета на помощь нашему государству.
- Уже 24 апреля за инциативу проголосовал Сенат, вскоре ее подписал глава Белого дома Байден. В Вашингтоне неоднократно отмечали, что в кратчайшие сроки доставят необходимое для Сил обороны Украины оружие в наше государство.