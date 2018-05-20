США победили Канаду в матче за бронзу на Чемпионате мира по хоккею

В матче за третье место между сборными США и Канады зрители увидели целых пять шайб. Две из них влетели уже в пустые ворота.

Сборная США и Канады вышли на игру после тяжелых матчей со Швецией и Швейцарией. Однако если канадцы проиграли швейцарцам в борьбе, то США были разгромлены "Тре крунур". Несмотря на это, лучше к малому финалу оказались готовы именно американцы.

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Первый период зрители заброшенных шайб так и не увидели. Все уже началось во втором периоде. Сначала сборная США вышла вперед, когда отличился Крайдер. Тогда канадцы играли в меньшинстве. Сравняла счет сборная Канады незадолго до перерыва.



В третьем периоде сборная США снова вышла вперед, играя в большинстве (всего канадцы семь раз за игру играли в меньшинстве). А чуть более, чем за две минуты, Ли забросил третью шайбу американцев. Тогда Канада пошла ва-банк, и сняла вратаря. Четвертая шайба за 30 секунд после предыдущей тоже влетела в пустые ворота. Поэтому США получают третье место на Чемпионате мира.

США – Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)