ССО на Бахмутском направлении уничтожили склад окупантов: момент уничтожения попал на видео
Источник:ССО
Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. В то же время украинские военные удерживают позиции и даже наносят удары по вражеским складам.
Силы Специальных Операций уничтожили склад окупантов на Бахмутском направлении. Там враг хранил управляемые ракеты.
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Определенные цели поражены
По информации ССО, на складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь". Именно их оккупанты запускают из вертолётов Ка-50 и Ка-52.
ССО уничтожили вражеский состав: смотрите видео
Цель была обнаружена операторами ССО во время аэроразведки. После идентификации и наблюдения за активностью рядом со складом они передали координаты собратьям из артиллерии.
В результате скоординированных действий военных цели были поражены.
Ситуация на фронте: последние новости
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