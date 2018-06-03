Стаховский: Когда слышу русскую речь, то меня сразу...

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который является победителем 7 турниров серии ATP, рассказал о своем отношении к представителям страны-агрессора России.

Соответствующий комментарий спортсмен дал изданию 112.ua.

Читайте также: Я – патриот, который хочет счастья для Украины, – теннисист Стаховский после победы

"Относительно матчей с россиянами, то когда выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове – это удачно завершить сегодняшний матч. Хотя в 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю", – подчеркивает теннисист.

По его словам, сейчас такого точно нет

"У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным – это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил", – добавляет Стаховский.

Одновременно он отметил, что обычно отвечает на том языке, на котором ему задают вопросы.

Кроме того, спортсмен отметил, что предложения относительно комментариев с блока российских журналистов были, но после Революции Достоинства, когда он заявил, что это "аморальные, лживые, неэтичные, продажные провокаторы", с ними никогда не общался.

Напомним, недавно Сергей Стаховский в напряженном матче уступил немцу Мише Звереву, и таким образом вылетел из Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).