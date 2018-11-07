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      Стаховский не без проблем пробился в четвертьфинал турнира в Словакии

      8 Читати новину українською
      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский / btu.org.ua

      Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира серии АТР Challenger в словацкой Братиславе.

      За выход в четвертьфинал соревнований Стаховский со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:2 одержал волевую победу над словаком Норбертом Гомбошем.

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      Игра длилась более двух часов. В первом сете Стаховский не воспользовался скрытыми сетболами в 11-м гейме и не реализовал сетбол на подаче соперника на тайбрейке. За две другие партии Сергей оформил четыре брейка и потерял один свой гейм.

      В 1/4 финала украинец сыграет с победителем встречи Александр Бублик (Казахстан) – Лоренцо Сонего (Италия).

      Сергей Стаховский – Норберт Гомбош 2:1 (6:7 (6:8), 6:4, 6:2)

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      Теги: Спорт Сергей Стаховский Теннис
      Источник: 24 Канал
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