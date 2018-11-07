Стаховский не без проблем пробился в четвертьфинал турнира в Словакии

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал турнира серии АТР Challenger в словацкой Братиславе.

За выход в четвертьфинал соревнований Стаховский со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:2 одержал волевую победу над словаком Норбертом Гомбошем.

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Игра длилась более двух часов. В первом сете Стаховский не воспользовался скрытыми сетболами в 11-м гейме и не реализовал сетбол на подаче соперника на тайбрейке. За две другие партии Сергей оформил четыре брейка и потерял один свой гейм.

В 1/4 финала украинец сыграет с победителем встречи Александр Бублик (Казахстан) – Лоренцо Сонего (Италия).

Сергей Стаховский – Норберт Гомбош 2:1 (6:7 (6:8), 6:4, 6:2)

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