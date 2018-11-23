Стаховский уступил в четвертьфинале на престижном турнире в Италии

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в четвертьфинальном матче турнира серии АТР Challenger в Италии. Поединок против первого номера посева француза Уго Юмбера завершился со счетом 0:6, 4:6.

Матч длился всего 56 минут. Со старта встречи украинец проиграл семь геймов подряд, после чего наконец сумел открыть счет своим выигранным геймом.

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Теннисисты без брейк-поинтов сыграли девять геймов второй партии, пока Юмбер не получил два матчбола при счете 4:5 на подаче Стаховского. Украинец допустил двойную ошибку, позволив французу оформить путевку в полуфинал.

Путевку в финал турнира Юмбер разыграет с немцем Кевином Кравицем, который обыграл итальянца Федерико Гайо– 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

Отметим, что также в четвертьфинале турнира в Андрее сыграет украинец Илья Марченко.

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