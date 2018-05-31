Стаховский в напряженном матче вылетел из Roland Garros

Украинец Сергей Стаховский в тяжелом матче не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции. На пути ему стал немец Миша Зверев.

Игра получилась довольно тяжелой, и длилась более трех часов. Первый сет закончился довольно быстро. Проиграв две свои подачи, Стаховский отдал сет 3:6.

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Однако в двух следующих сетах победителя пришлось определять на тай-брейках. Во втором сете теннисисты не отдали ни одной из своих подач (хотя Зверев трижды имел возможность осуществить брейк-пойнт). А уже на тай-брейке Стаховский в чистую выиграл все семь подач.

Зато в третьем сете Стаховский повел в счете 3:0. И не сумел удержать преимущество. Вместо того, чтобы выиграть сет, он отдал свою подачу при счете 5:4, а затем уступил и на тай-брейке.

Четвертый сет Зверев довел до победы значительно легче. Стаховский сумел выиграть лишь одну из своих подач, зато немец выиграл следующие пять геймов подряд.

Сергей Стаховский – Миша Зверев 1:3 (3:6, 7:6, 6:7, 1:6)