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Стаховский вышел в следующий раунд Roland Garros, обыграв именитого соперника

51 Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Сергей Стаховский удачно преодолел первый раунд открытого чемпионата Франции, победив 33-ю ракетку мира испанца Фелисиано Лопеса.

Стаховский мог не сыграть в основной сетке Roland Garros, ведь проиграл в финале квалификации. Однако ему повезло, и он получил от организаторов пропуск для участия в турнире из-за отказа других теннисистов, тем самым став "лаки лузером".

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В первом круге турнира Стаховскому выпало играть с довольно сильным соперником – испанцем Фелисиано Лопесом, который является 33-й ракеткой мира (в то время как Стаховский лишь на 127 месте рейтинга ATP)

В первом сете решающей стала вторая подача Лопеса, которую сумел выиграть украинец, при этом счет был 40:15. А в конце сета Стаховский еще раз выиграл подачу соперника, с первой попытки сделав брейк-пойнт.

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Второй сет был довольно тяжелый для обоих теннисистов. При том что Стаховсткий повел в счете 1:4. Однако Лопес сумел выровнять игру, забрав  подряд два гейма. Но в конце украинец дожал испанца. Брейк-пойнт тоже был реализован с первой попытки. Однако на этот сет теннисисты потратили вдвое больше времени, чем на первый – 50 против 27 минут.

В третьем сете Стаховский выиграл два первых гейма. А при счете 1:2 Лопесу понадобилась медицинская помощь. Медики долго справлялись с левой рукой испанца, и в конце он сумел продолжить игру. После счета 2:2 Стаховскому удалось взять четыре гейма подряд и выиграть игру.

Лопес – Стаховский 0:3 (2:6, 4:6, 2:6)

Следующим соперником украинца будет Миша Зверев из Германии.

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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