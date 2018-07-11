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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стал известен последний соперник киевского "Динамо" на тренировочном сборе

52 Читати новину українською
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" определилось с соперником в пятом контрольном матче из шести на тренировочном сборе в Австрии.

Спарринг-партнером "бело-синих" в этой встрече будет СК "Телфс", финишировавший на 2-м месте в 4-м дивизионе чемпионата Австрии в прошлом сезоне, сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Эта игра состоится 13 июля в коммуне Кематен-ин-Тироль, в 25 минутах от динамовского отеля. Начало встречи – 18:30 по киевскому времени (17:30 по местному). По техническим причинам этот матч не будет транслироваться в прямом эфире.

Теги: Динамо Новости спорта
Источник: 24 Канал
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