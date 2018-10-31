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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Стал известен состав сборной Украины на решающие матчи квалификации Евробаскета-2019

      10 Читати новину українською
      Женская сборная Украины по баскетболу
      Женская сборная Украины по баскетболу / ФБУ

      Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович назвал состав команды на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2019.

      В ноябре на нашу команду ждут два выездных матча: 17 ноября наши девушки в Софии сыграют против команды Болгарии, а 21 ноября в Мелильи будут противостоять местной сборной Испании.

      Читайте также: Сборная Украины осталась без основных игроков перед матчами отбора на чемпионат мира-2019

      Защитники
      Алина Ягупова ("Чукурова", Турция);
      ДеАндра Мосс ("Авенида", Испания);
      Елена Самбурская ("Познань", Польша);
      Арина Белоцерковская ("Франковск", Украина);
      Юлия Мусиенко ("Интерхим", Украина);

      Форварды
      Людмила Науменко ("Чукурова", Турция);
      Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша);
      Анна Ольховик ("Киев-Баскет", Украина);
      Ольга Яцковец ("Ружомберок", Словакия);
      Вита Горобец ("Намур", Бельгия);
      Александра Радулович ("Чайка", Украина);

      Центровые
      Таисия Удоденко ("Слеза", Польша);
      Мириам Уро-Ниле ("Энерга", Польша).

      Отметим, что в финальную часть чемпионата Европы выходят восемь победителей групп и шесть лучших команд, которые займут вторые места. За два тура до конца сборная Украины идет на втором месте в своем квартете.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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