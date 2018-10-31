Стал известен состав сборной Украины на решающие матчи квалификации Евробаскета-2019
Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович назвал состав команды на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2019.
В ноябре на нашу команду ждут два выездных матча: 17 ноября наши девушки в Софии сыграют против команды Болгарии, а 21 ноября в Мелильи будут противостоять местной сборной Испании.
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Защитники
Алина Ягупова ("Чукурова", Турция);
ДеАндра Мосс ("Авенида", Испания);
Елена Самбурская ("Познань", Польша);
Арина Белоцерковская ("Франковск", Украина);
Юлия Мусиенко ("Интерхим", Украина);
Форварды
Людмила Науменко ("Чукурова", Турция);
Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша);
Анна Ольховик ("Киев-Баскет", Украина);
Ольга Яцковец ("Ружомберок", Словакия);
Вита Горобец ("Намур", Бельгия);
Александра Радулович ("Чайка", Украина);
Центровые
Таисия Удоденко ("Слеза", Польша);
Мириам Уро-Ниле ("Энерга", Польша).
Отметим, что в финальную часть чемпионата Европы выходят восемь победителей групп и шесть лучших команд, которые займут вторые места. За два тура до конца сборная Украины идет на втором месте в своем квартете.
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