Стал известен состав сборной Украины на решающие матчи квалификации Евробаскета-2019

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович назвал состав команды на заключительные матчи отбора на Евробаскет-2019.

В ноябре на нашу команду ждут два выездных матча: 17 ноября наши девушки в Софии сыграют против команды Болгарии, а 21 ноября в Мелильи будут противостоять местной сборной Испании.

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Защитники

Алина Ягупова ("Чукурова", Турция);

ДеАндра Мосс ("Авенида", Испания);

Елена Самбурская ("Познань", Польша);

Арина Белоцерковская ("Франковск", Украина);

Юлия Мусиенко ("Интерхим", Украина);

Форварды

Людмила Науменко ("Чукурова", Турция);

Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша);

Анна Ольховик ("Киев-Баскет", Украина);

Ольга Яцковец ("Ружомберок", Словакия);

Вита Горобец ("Намур", Бельгия);

Александра Радулович ("Чайка", Украина);

Центровые

Таисия Удоденко ("Слеза", Польша);

Мириам Уро-Ниле ("Энерга", Польша).

Отметим, что в финальную часть чемпионата Европы выходят восемь победителей групп и шесть лучших команд, которые займут вторые места. За два тура до конца сборная Украины идет на втором месте в своем квартете.

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