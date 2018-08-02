17:11
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Стал известен возможный соперник "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов

110 Читати новину українською
"Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов может сыграть с "Аяксом" или "Стандартом"
"Динамо" в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов может сыграть с "Аяксом" или "Стандартом"

Если киевское "Динамо" успешно преодолеет третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, а в плей-офф за попадание в групповую стадию турнира украинской команде предстоит сыграть с победителем пары "Стандарт" – "Аякс".

Читайте также: Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Чемпионата Украины

Всего четыре пары (восемь команд) из "пути лег" (не чемпионы) разыграют два места в группе Лиги Чемпионов. Эти пары разделены на сеяных и несеяных согласно рейтингу команд. В расчет берется рейтинг высшей команды. Таким образом, "Динамо" с чешской "Славией" попало в сеяные пары. Среди несеяных оказались ПАОК – "Спартак" и "Стандарт" – "Аякс". Несмотря на то, что украинские и российские клубы разводят в еврокубках, "Динамо" в случае прохода "Славии" сыграет с бельгийским или голландским клубом.

Стоит отметить, что жеребьевка пар участников плей-офф состоится еще до матчей третьего квалификационного раунда – в понедельник, 6 августа. В то время как "Динамо" первый матч против "Славии" сыграет на выезде во вторник, 7 августа. Ответный Матч в Киеве состоится 14 августа.

Читайте также: Славия – Динамо: букмекеры начали принимать ставки на матч Лиги Чемпионов

Относительно матчей плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, то они запланированы на 21-22 августа, ответные матчи 28-29 августа.

К слову, если "Динамо" не сможет пройти "Славию", команда продолжит борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

Больше новостей из мира спорта читайте в разделе Спорт24

Теги: Новости спорта Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сегодня, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
сегодня, 16:04 В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
сегодня, 15:00 Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Олексій Чибісов
Кто из известных украинцев отказывался от государственных наград
сегодня, 12:47 Кто из известных украинцев отказывался от государственных наград
Ірина Лаб'як
Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
сегодня, 12:01 Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
Олександр Бабляк
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
24 очка фармара не помогли "Эфесу" в Москве
 29 декабря 2012 , 07:16
"Галичина" проиграла четвертый матч серии плей-офф Суперлиги "Будивельнику"
 3 мая 2013 , 18:32
Фалькао верит, что поедет на чемпионат мира
 28 января 2014 , 10:35
Как Милевский отдыхает между матчами. ФОТО
 17 октября 2014 , 12:55
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук