Стал известен возможный соперник "Динамо" в плей-офф Лиги Чемпионов

Если киевское "Динамо" успешно преодолеет третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, а в плей-офф за попадание в групповую стадию турнира украинской команде предстоит сыграть с победителем пары "Стандарт" – "Аякс".

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Всего четыре пары (восемь команд) из "пути лег" (не чемпионы) разыграют два места в группе Лиги Чемпионов. Эти пары разделены на сеяных и несеяных согласно рейтингу команд. В расчет берется рейтинг высшей команды. Таким образом, "Динамо" с чешской "Славией" попало в сеяные пары. Среди несеяных оказались ПАОК – "Спартак" и "Стандарт" – "Аякс". Несмотря на то, что украинские и российские клубы разводят в еврокубках, "Динамо" в случае прохода "Славии" сыграет с бельгийским или голландским клубом.

Стоит отметить, что жеребьевка пар участников плей-офф состоится еще до матчей третьего квалификационного раунда – в понедельник, 6 августа. В то время как "Динамо" первый матч против "Славии" сыграет на выезде во вторник, 7 августа. Ответный Матч в Киеве состоится 14 августа.

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Относительно матчей плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, то они запланированы на 21-22 августа, ответные матчи 28-29 августа.

К слову, если "Динамо" не сможет пройти "Славию", команда продолжит борьбу в групповом этапе Лиги Европы.

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