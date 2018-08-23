Стали известны детали предстоящего боя Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко будет иметь возможность объединить пояса в легком весе. Следующим соперником украинского хай-тека будет чемпион WBO, который определится уже 25 августа.
На ринге американского Грендейла в титульном бою оружие скрестят Раймундо Бельтран и Хосе Педраса.
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Каждый из них своей подписью обязался провести следующий бой против Ломаченко, заверил промоутер украинца Боб Арум.
Наш чемпион из-за травмы не боксировал с мая этого года, когда завоевал титул WBA в новой для себя весовой категории.
Сейчас украинец уже готов к бою, в календаре Ломаченко есть несколько дат для возвращения на ринг еще в этом году.
Источник: 24 канал
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