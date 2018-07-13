Стало известно имя арбитра, который будет судить финал ЧМ-2018 Франция–Хорватия

ФИФА определила состав судейской бригады на финал чемпионата мира 2018 года между Францией и Хорватией.

Главным арбитром финального матча назначен Нестор Питана. Ассистентами арбитра будут также аргентинские судьи Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Резервным рефери стал Бьорн Куйперс из Нидерландов, а резервным ассистентом – его соотечественник Эрвин Зейнстра, сообщает пресс-служба ФИФА.

Читайте также: Матч Хорватия – Англия стал рекордным на украинском телевидении

Для Питаны этот матч станет пятым на турнире. Он работал на матче открытия чемпионата, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Также он обслуживал игру группового этапа Мексика-Швеция (0:3), матч 1/8 финала Хорватия-Дания (1:1, 3:2 - по пенальти) и встречу 1/4 финала Уругвай-Франция (0:2).

Напомним, финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии начнется 15 июля в 18:00.