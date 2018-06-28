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22:53, 26 июня
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Стало известно имя новорожденной правнучки королевы Елизаветы II

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Зара Тиндалл с мужем
Зара Тиндалл с мужем / Фото из открытых источников

Британские королевские супруги Зара Филлипс и ее муж Майк Тиндалл во второй раз стали родителями. Новорожденную дочь, которая стала седьмой правнучкой королевы Елизаветы II, назвали Леной Элизабет Тиндалл.

Имя девочки сообщает издание "Sky News".

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Зара Филлипс родила дочь 18 июня в госпитале Страуд в Глостершире, юго-западная Англия.

Отметим, что имя Елизавета дали девочке в честь 92-летней королевы Великобритании.

Кроме того, Лена сейчас занимает 19-е место в очереди на трон. Девочка стала вторым ребенком Зары и Майка, четвертой внучкой принцессы Анны и седьмой правнучкой королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Подружжя зі старшою донькою Мією у 2015 році
Супруги со старшей дочерью Мией в 2015 году

Теги: LifeStyle Дети Елизавета II Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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