Стало известно, когда состоится слушание по делу МакГрегора и Нурмагомедова

Заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором начнется рассмотрение драки после турнира UFC 229 в Лас-Вегасе, устроенной командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, состоится 24 октября.

Отметим, что отстранение бойцов от UFC длится с 15 по 24 октября. Об этом сообщает издание mmanews.com.

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Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе в бою за титул чемпиона UFC российский боец ​​Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором.



После боя Хабиб покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора, а секундант россиянина напал на самого ирландца. Именно поэтому Хабиб не получил чемпионский пояс сразу после боя, а самого россиянина из зала выводила полиция.

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