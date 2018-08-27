Стало известно, когда украинец Лунин подпишет контракт с "Леганес"

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин станет игроком "Леганес" в ближайшие часы.

Об этом сообщает журналист издания COPE Санти Дуке.

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Día de noticias hoy en el mercado pepinero. La salida de Gabriel al Benfica y la llegada de Lunin al Lega están a punto y podrían ser oficiales durante la jornada. Con la salida del 8, la prioridad esta semana es fichar un sustituto y estar atentos a una buena opción en banda izq — Santi Duque (@Santi_Duque) 27 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Леганес" уже договорились об аренде Лунина, а украинский голкипер второй раз подряд не попал в заявку "сливочных" на матч Примеры против "Жироны" (4:1).

В свою очередь "Реал" надеется, что в аренде Лунин будет иметь достаточно игрового времени и сможет прогрессировать.

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