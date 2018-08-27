Стало известно, когда украинец Лунин подпишет контракт с "Леганес"
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин станет игроком "Леганес" в ближайшие часы.
Об этом сообщает журналист издания COPE Санти Дуке.
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Ранее сообщалось, что "Реал" и "Леганес" уже договорились об аренде Лунина, а украинский голкипер второй раз подряд не попал в заявку "сливочных" на матч Примеры против "Жироны" (4:1).
В свою очередь "Реал" надеется, что в аренде Лунин будет иметь достаточно игрового времени и сможет прогрессировать.
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Источник: 24 Канал
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