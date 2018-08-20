Стало известно, кто будет транслировать матчи "Зари" в Лиге Европы

В четверг, 23 августа, луганская "Заря" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы против немецкого "СБ Лейпциг". Один из важных вопросов для украинского зрителя (кроме результата) – это трансляция этого матча на украинском телеканале.

Напомним, УЕФА не продало лицензию на трансляцию матчей еврокубков ни одному из украинских телеканалов. При этом в этот пакет матчей на три сезона входят не только матчи групповой стадии, но и плей-офф квалификации, где 22 августа сыграет "Динамо", а 23 августа – "Заря".

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Однако "Медиа группа Украина", которой принадлежат телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2", удалось договориться о трансляции матча "Аякс" – "Динамо", который состоится 22 августа в Амстердаме. Его покажут в прямом эфире на телеканале "Футбол 2" в 21:45. Напомним, матчи "Динамо" на предыдущем раунде квалификации и игры в УПЛ показывал телеканал "2+2".

Несколько иная ситуация с трансляцией матча "Заря" – "РБ Лейпциг", который состоится в четверг, 23 августа, в 21:30. Ее нет в эфирах ни одного из украинских телеканалов. Как стало известно редакции сайта 24 канала, матч все же покажет телеканал "2+2", несмотря на то, что в телепрограмме на данный момент стоит показ сериалов.

Стоит добавить, что между "Зарей" и каналами "Футбол 1/2" довольно напряженные отношения из-за обоюдной критики, которая звучит с обеих сторон, а также донецкого "Шахтера". Поэтому, если "Медиа группа Украина" удастся выкупить права на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а "Зари" выйти в групповую стадию турнира, ситуация вокруг трансляции матчей луганской команды будет довольно неоднозначной.

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