Стало известно, кто рассудит матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Аякс" в Киеве

Футбольные судьи из Словении будут обслуживать поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между киевским "Динамо" и амстердамским "Аяксом".

Возглавляет бригаду арбитров 42-летний Дамир Скомина, сообщает "Укринформ".

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Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 30 августа. Команда, которая проиграла, на следующий день будет участником жеребьевки группового турнира Лиги Европы УЕФА.



Матч "Динамо" – "Аякс" состоится во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи в 22.00.

Напомним, что первая игра в Голландии завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аякса".

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