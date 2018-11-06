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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Стало известно, почему могут перенести товарищеский матч Украина – Турция

      26 Читати новину українською
      Товарищеский матч Украина – Турция может состояться в Анталии
      Товарищеский матч Украина – Турция может состояться в Анталии

      Известный футбольный эксперт Игорь Цыганык сообщил, что Украина может сыграть против Турции в ноябре в Анталии по причине плохого прогноза погоды в Украине.

      Цыганык рассказал, что главный тренер сборной Турции Мирча Луческу намерен провести ноябрьский товарищеский матч с Украиной в Турции, а весенний – в любом украинском городе.

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      Мне позвонил Луческу! Сказал, что никогда не отказывался играть в Украине! Оказывается он первым предложил Шевченко сыграть два товарищеских матча! И в самом деле первая игра должна была быть в Украине, вторая в Турции! Но учитывая то, что погодные условия прогнозируются не лучшие, Луческу попросил турецкую федерацию найти возможность первую ноябрьскую игру сыграть в Анталии, а вторую - весной в Украине! В любом городе, который предложит украинская федерация,
      – написал Цыганык.

      Напомним, 20 ноября запланирована товарищеская встреча между сборными Украины и Турции.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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