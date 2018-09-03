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Стало известно, почему второе платье Меган Маркл не попадет в музей

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Меган Маркл и принц Гарри отправляются на свадебный прием
Меган Маркл и принц Гарри отправляются на свадебный прием / www.gettyimages.in

После новостей о том, что первое свадебное платье Меган Маркл в течение года будет выставлено в Виндзорском замке в качестве памятного свадебного атрибута, поклонники начали волноваться, будет ли там и второе свадебное платье Маркл.

Об этом сообщают на Marie Claire.

Но по информации издания, на выставке "Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассекские" будет выставлено много вещей со свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл, но второго вечернего платья невесты там не будет. Сама же выставка продлится в Виндзорском замке с 26 октября до 6 января. А с 13 июня до 6 октября 2019 года экспонаты перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.

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Меган Маркл и принц Гарри отправляют на свадебный прием 19 мая

По словам организаторов события Royal Collection Trust, свадебный прием принца Гарри и Меган Маркл, который традиционно проходит вечером для ближайших родственников и друзей, является частным и непубличным мероприятием. Поэтому платье бренда Stella McCartney останется у герцогини и не будет выставлено на общий обзор.

Напомним, что дизайнером первого свадебного платья Меган Маркл была знаменитая дизайнер Givenchy – Клэр Вейт Келлер. Всех поклонников королевской четы поражала сдержанность образа, поскольку у платья был деликатный вырез, а на самом наряде не было орнамента, украшений или кружев.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Звездные свадьбы Королевская свадьба Мода
Источник: 24 Канал
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