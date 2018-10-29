Стало известно, сколько Деревянченко заработал за поединок с Джейкобсом

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) заработал почти полмиллиона долларов за бой против Даниэла Джейкобса (35-2, 29 КО).

Официальный гонорар Деревянченко – 462,5 тысячи долларов. Общий же заработок украинского боксера пока не разглашается.

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За победу над украинцем 31-летний американец получит около 1,6 миллиона долларов. Его гарантированный гонорар составил 1 миллион долларов, однако с учетом выплат телеканалом HBO общая сумма достигнет 1,6 миллиона.

Напомним, что бой прошел всю дистанцию и завершился победой Джейкобса раздельным решением судей.

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