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      Стало известно, сколько Деревянченко заработал за поединок с Джейкобсом

      64 Читати новину українською
      Сергей Деревянченко уступил Даниэлу Джейкобсу
      Сергей Деревянченко уступил Даниэлу Джейкобсу

      Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) заработал почти полмиллиона долларов за бой против Даниэла Джейкобса (35-2, 29 КО).

      Официальный гонорар Деревянченко – 462,5 тысячи долларов. Общий же заработок украинского боксера пока не разглашается.

      Смотрите также: Деревянченко – Джейкобс: видео боя

      За победу над украинцем 31-летний американец получит около 1,6 миллиона долларов. Его гарантированный гонорар составил 1 миллион долларов, однако с учетом выплат телеканалом HBO общая сумма достигнет 1,6 миллиона.

      Напомним, что бой прошел всю дистанцию и завершился победой Джейкобса раздельным решением судей.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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