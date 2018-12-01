Стало известно, за сколько "Карпаты" продали контракт Жозе Мораиша

Стала известна сумма, за которую корейский "Чонбук Моторс" выкупил контракт Жозе Мораиша у "Карпат".

Львовский клуб получил за этот трансфер 100 000 евро, но требовал 200 000 евро, сообщает FootballHub.

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За нашою інформацією, корейський Чонбук викупив контракт Жозе Мораїша за 100 тисяч євро

Але @FCKarpatyLviv вимагали 200 тисяч євро pic.twitter.com/GUC99KHbqK — FootballHub (@FootballHub_Ua) 1 декабря 2018 г.

Отметим, что "Карпаты" не планировали увольнять португальского тренера и хотели продолжать сотрудничество, однако клуб из Республики Корея выплатил необходимую сумму, поэтому львовяне ничего сделать не могли.

Напомним, сейчас "Карпаты" идут на 10-м месте в УПЛ, имея 16 очков в активе. До конца года они должны сыграть на выезде против "Арсенал-Киев" (1 декабря) и принять дома "Динамо" (8 декабря).

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