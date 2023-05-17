Обстреляли из гранатомета: россияне жалуются на "диверсию" на станции с нефтью под Брянском

В России ни дня не проходит без каких-либо "чрезвычайных событий". Так, оккупанты заявили, что неизвестные якобы обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию "Роснефти" в Брянской области.

В результате обстрела в одном из резервуаров образовалась дыра. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Брянской области якобы повредили нефтеналивную станцию

По словам российских пропагандистов, 17 мая в поселке Жеча в Брянской области при обходе территории нефтеналивной станции работники обнаружили несколько повреждений в емкостях с нефтью. В одной из них работники заметили отверстие в размере 10 на 15 сантиментов.

Впоследствии в 250 метрах от самой станции они обнаружили гранатомет РПГ-22, из которого вроде бы и произвели выстрел. Оккупанты отметили, что это оружие было прикреплено к дереву, а сам обстрел станции проводился дистанционно.

Напоследок россияне заметили, что "никакой утечки топлива не произошло". К тому же, пострадавших после диверсии также якобы нет.

В России все время что-то взрывается или горит

Российские пропагандисты 17 мая заявили, что под Калугой якобы упал беспилотник. Местные жители слышали громкие взрывы, а обломки разбросало на 380-м километре трассы А-108.

В Курской области ночью 16 мая неизвестный беспилотник вроде бы атаковал здание местного отделения ФСБ. Оккупанты утверждают, что в результате "удара БПЛА" даже ранены.

Кроме этого, россияне 15 мая жаловались об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Курской области. После этого 600 потребителей набито остались без света.

Накануне в печально известных Клинцах в Брянской области 14 мая произошел пожар на нефтебазе. Как выяснилось, охранники обнаружили целых две воронки диаметром 10 сантиметров.

РПГ-22 "Нетто" – реактивная противотанковая граната, являющаяся оружием одноразового применения. Она была взята на вооружение российской армии в 1979 году. Сейчас россияне продолжают ее применять, так, РПГ-22 были использованы и во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.