Мужскую индивидуальную гонку в Поклюке официально перенесли
Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) не состоится сегодня.
Гонка, начало которой было запланировано сегодня на 15.15, была перенесена на 15.35 из-за сильного тумана.
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Теперь же стало известно, что гонка переносится на четверг, 6 декабря. Старт – в 11:15.
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Украину в индивидуальной гонке представят Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий.
Напомним, что в первой гонке первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019 Украина выиграла бронзовую награду.
Источник: 24 Канал
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