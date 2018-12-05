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      Мужскую индивидуальную гонку в Поклюке официально перенесли

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      Поклюка (Словения)
      Поклюка (Словения) / biathlon.com.ua

      Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) не состоится сегодня.

      Гонка, начало которой было запланировано сегодня на 15.15, была перенесена на 15.35 из-за сильного тумана.

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      Теперь же стало известно, что гонка переносится на четверг, 6 декабря. Старт – в 11:15.

       

       

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      Украину в индивидуальной гонке представят Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий.

      Напомним, что в первой гонке первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019 Украина выиграла бронзовую награду.

      Теги: Спорт Артем Тищенко Сергей Семенов Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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