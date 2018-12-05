Мужскую индивидуальную гонку в Поклюке официально перенесли

Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) не состоится сегодня.

Гонка, начало которой было запланировано сегодня на 15.15, была перенесена на 15.35 из-за сильного тумана.

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Теперь же стало известно, что гонка переносится на четверг, 6 декабря. Старт – в 11:15.

BREAKING:



The Men's 20km Invididual in @BiatlonPokljuka has been cancelled for today due to weather conditions. #POK18



New start time: Tomorrow, 06 December, 10:15 CET. — IBU (@biathlonworld) 5 грудня 2018 р.

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Украину в индивидуальной гонке представят Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий.

Напомним, что в первой гонке первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019 Украина выиграла бронзовую награду.