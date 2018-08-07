Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы "Мариуполь" – "Бордо" в Одессе
Началась продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и французским "Бордо".
Цена билетов от 80 до 250 гривен, сообщает официальный сайт мариупольского клуба.
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Отметим, что подопечные Александра Бабича пробились в 3-й раунд ЛЕ благодаря победе над шведским "Юргорденом".
Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы "Мариуполь" – "Бордо" состоится 9 августа на стадионе "Черноморец" в Одессе.
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Источник: 24 Канал
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