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      Стартовала продажа билетов на матч отбора к Евро-2020 Португалия – Украина: цены

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      Стоимость билетов на матч Португалия – Украина
      Стоимость билетов на матч Португалия – Украина / ФФУ

      20 декабря стартовала продажа билетов на матч нашей сборной по футболу против Португалии, который состоится 22 марта 2019 года в Лиссабоне.

      Стоимость билетов составляет 10 евро (355 грн) и 15 евро (530 грн). Продажа билетов в украинский сектор началась 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

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      Также отмечается, что один человек может приобрести не более четырех билетов.

      "Поддержка болельщиков является сверхважной для наших игроков, особенно в матче против чемпионов Европы. Поэтому сборная обращается к своим сторонникам с призывом быть вместе с командой во время этого ответственного противостояния", – отметили в пресс-службе ФФУ.

      Напомним, что свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии на "Эштадиу да Луш" 22 марта. Начало встречи – в 19:45 по местному времени.

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      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020 Португалия
      Источник: 24 Канал
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