Надо смотреть поглубже: генерал армии проанализировал статью Залужного

Статья Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в издании The Economist наделала немало шума. Однако ее целью не было продвижения мнения, что на фронте все плохо.

Залужный не только глубоко проанализировал ошибки и ошибки партнеров. Он также побуждает искать ответ, как предотвратить войну, которая будет выгодна России Такое мнение 24 Каналу выразил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Ошибки и новая стратегия действий

Статья Валерия Залужного вызвала множество неоднозначных мнений в обществе. Однако ее анализировать нужно глубже, не сосредотачиваясь на поверхностном.

"Залужный оценивает как раз проблемы, возникающие на поле боя, причины, почему они возникли. А это действительно неэффективная поставка новейшего вооружения и техники. Был ряд "Рамштайнов", но поставки техники затянулись на месяцы", – отметил Николай Маломуж.

Это происходило на фоне того, когда Украине нужно было как можно быстрее сгенерировать все лучшие силы, провести четкие ориентировки, где можно демонстрировать и стратегические, и второстепенные удары. А также где и как проводить мощные наступательные операции, обходя минные поля, "зубы дракона" и подобные ловушки врага.

Залужный объективно все оценил. Не было достаточно сил и средств, чтобы вести войну на широком фронте. Враг разворачивал отдельные группировки для того, чтобы нанести прорывные удары. Основная стратегия – это не только истощение войск, но и подготовка нестандартных операций,

– подчеркнул генерал армии.

Речь идет не только о прямых атаках на Роботино или Мелитопольском направлении, но и других секторах, где нет таких укреплений. А также привлечение Сил специальных операций в тылах, удары по средствам врага, угрожающие. Для этого, очевидно, нужны силы и средства, о чем говорил Залужный.

Другим вариантом было как раз проведение нестандартных операций. В некоторой степени об изменении стратегии стал говорить и президент Украины Владимир Зеленский.

Николай Маломуж о статье Залужного: смотреть видео

Что пытался донести Залужный

В статье Валерий Залужный показал западным партнерам Украины угрозу затяжной войны со стороны России. Обещанные образцы оружия должны быть предоставлены в полном объеме, чтобы Украина могла не только защищаться на зимний период, но и создать мощную модель для защиты всего фронта.

Залужный ставит задачу перед западными партнерами и послал четкий сигнал Конгрессу США, в том числе республиканцам. Когда они тратят колоссальные средства вроде бы на свою оборону, но здесь люди буквально стоят на поле боя. А потому военные ресурсы для Украины чрезвычайно актуальны,

– подчеркнул Маломуж.

Нельзя, однако, сказать, что статья не произвела никакого впечатления. В частности новый спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что внесет на рассмотрение Конгресса пакет военной помощи, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

"Залужный признал некоторые свои ошибки, а они были. И сказал о тех условиях, что позволят не допустить затяжную войну, к которой готовится Россия. Но, кроме того, мы должны противопоставить новую, маневровую войну, которая позволит освободить территории Юга и Востока", – подытожил генерал армии.

Реакция на статью Залужного: что известно