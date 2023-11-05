Залужний не лише глибоко проаналізував власні помилки та помилки партнерів. Він також спонукає шукати відповідь, як запобігти війні, яка буде вигідна Росії. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Для кращого розуміння Над Україною зависла загроза Першої світової: основні тези Залужного про те, як перемогти Росію

Помилки та нова стратегія дій

Стаття Валерія Залужного викликала чимало неоднозначних думок у суспільстві. Однак її аналізувати потрібно глибше, не зосереджуючись на поверхневому.

"Залужний оцінює якраз проблеми, які виникають на полі бою, причини, чому вони виникли. А це справді неефективна поставка новітнього озброєння та техніки. Була низка "Рамштайнів", але постачання техніки затягнулося на місяці", – зауважив Микола Маломуж.

Це відбувалось на тлі того, коли Україні потрібно було якнайшвидше згенерувати усі найкращі сили, провести чіткі орієнтування, де можливо демонструвати і стратегічні, і другорядні удари. А також де та як саме проводити потужні наступальні операції, обходячи мінні поля, "зуби дракона" й подібні пастки ворога.

Залужний об'єктивно все оцінив. Не було достатньо сил та засобів, щоб вести війну на широкому фронті. Ворог розгортав окремі угруповання для того, щоб завдати проривних ударів. Основна стратегія – це не лише виснаження військ, але й підготовка нестандартних операцій,

– наголосив генерал армії.

Мовиться не лише про прямі атаки на Роботине чи на Мелітопольському напрямку, але й інші сектори, де немає таких укріплень. А також залучення Сил спеціальних операцій у тилах, удари по засобах ворога, які є загрозливими. Для цього, очевидно, потрібні сили та засоби, про що говорив Залужний.

Іншим варіантом було якраз проведення нестандартних операцій. Деякою мірою про зміну стратегії почав говорити й президент України Володимир Зеленський.

Микола Маломуж про статтю Залужного: дивитись відео

Що намагався донести Залужний

У статті Валерій Залужний показав західним партнерам України загрозу затяжної війни з боку Росії. Обіцяні зразки зброї мають бути надані у повному обсязі для того, щоб Україна могла не лише захищатись на зимовий період, але й створити потужну модель для захисту усього фронту.

Залужний ставить завдання перед західними партнерами, і послав чіткий сигнал Конгресу США, зокрема республіканцям. Коли вони витрачають колосальні засоби начебто на свою оборону, але тут люди буквально стоять на полі бою. А тому військові ресурси для України є надзвичайно актуальним,

– наголосив Маломуж.

Не можна, однак, сказати, що стаття не справила ніякого враження. Зокрема, новий спікер палати представників Майк Джонсон повідомив, що внесе на розгляд Конгресу пакет військової допомоги, в який увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.

"Залужний визнав деякі свої помилки, а вони були. І сказав про ті умови, які дозволять не допустити затяжної війни, до якої готується Росія. Але, крім того, ми повинні протиставити нову, маневрову війну, яка дасть можливість звільнити території Півдня та Сходу", – підсумував генерал армії.

Реакція на статтю Залужного: що відомо