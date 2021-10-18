Стефанчук объяснил, при каких условиях Разумкова могут лишить мандата

Спикер парламента Руслан Стефанчук допускает, что Дмитрий Разумков может остаться без депутатского мандата. Однако это решение должен принять съезд партии "Слуга народа".

Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга.

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Это вопрос очень частного случая, – Стефанчук

Это вопрос очень частного случая, и мне кажется, это решение принимается только съездом партии в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но здесь надо учитывать юридические вопросы, политические и морально-этические,

– пояснил Стефанчук.

Разумков не писал заявление о выходе из фракции

Ранее бывший спикер заявил, что не писал никаких заявлений о выходе из фракции "Слуга народа". Также никаких решений об исключении Разумкова представители монобольшинтсва не принимали.

Разумков отметил, что слышал разговоры о лишении его мандата, однако, заверил, что это будет абсолютно незаконно.

Ранее Зеленский заменил Разумкова Стефанчуком в составе СНБО

Главное об отзыве Разумкова: