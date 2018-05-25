Стерненко рассказал о деталях нападения на себя и полученных ранениях

Одесский активист, экс-глава городской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого было совершено нападение и который убил одного из злоумышленников, рассказал, что сейчас правоохранители не сообщали ему о подозрении в совершении преступления.

Об этом Стерненко рассказал в эфире UMN.

Активист уточнил, что нанес нападавшему смертельный удар ножом, отобранным у него. Убитый нападавший проходит по открытому делу как потерпевший.

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"Мы с Наташей, моей девушкой, шли домой, на подходе к дому нас встретили двое людей, начали наносить удары, в частности ножом. Удалось отобрать нож. Когда они продолжили наносить удары, я пытался обороняться, увидел, что нападавший начал убегать. Один – в одну сторону, другой – в другую. Я – за одним из них", – рассказал Стерненко.

Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок, и сказал, что очень сильно ранен. Я вызвал "скорую", тут же увидел, что у меня из руки кровь идет. Приехала "скорая". Они вместо того, чтобы оказывать первую медицинскую, начали нападать на Наталью, говорить что "нельзя их снимать, они против". Потом подошли, вяло посмотрели на мужчину, сказали: "а, труп" и забрали меня,

– добавил активист.

Стерненко также рассказал о повреждениях, которые получил в результате столкновения с нападавшим. Так, у активиста довольно сильно ранена рука, голова, перерезаны вены, артерия и сухожилия. Мужчине сделали операцию.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. Он сумел себя защитить и нанес смертельный удар ножом одному из нападавших, другому же удалось скрыться. Впоследствии злоумышленника задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

Кто такой Сергей Стерненко?

Украинский общественный деятель, экс-член "Провода" и экс-глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014–2017, псевдо "Берия"), активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации". Стерненко постоянно критикует местную власть Одессы и борется против незаконных застроек в городе, а также против выступлений украинских звезд, гастролирующих в России.