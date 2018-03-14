Стилисты рассказали, какая вещь должна быть в гардеробе каждой женщины
Модные эксперты утверждают: чтобы быть модницей, не нужно скупать все трендовые вещи. Стоит выбрать всего лишь одну вещь, которая сделает женщину главной героиней стритстайл-моды.
В весеннем тренде 2018 года такая вещь – удлиненный пиджак в полоску, который был очень популярным в 1980-х годах, передает Elle.
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Клетчатый пиджак – это незаменимая и универсальная вещь в гардеробе. Его можно совместить с белоснежными рубашками и брюками прямого покроя, что будет смотреться стильно как для офисного наряда, так и для прогулки, или встречи с друзьями. Кроме этого, пиджак можно скомбинировать с водолазками и кожаными юбками. Такой образ можно использовать для встречи с любимым, советуют стилисты.
По словам экспертов из моды, удлиненный клетчатый пиджак можно дополнить широким ремнем. Такой аксессуар поможет создать роскошный "лук" для модных вечеринок. Такой образ примерила известная дизайнер Кьяра Ферраньи.
В весенних коллекциях популярных брендов Gucci, Balmain, Dries van Noten, Miu Miu и Balenciaga клетчатый пиджак засветился по-разному. По мнению ведущих стилистов, этот наряд может добавить уникальности и стиля любой женщине. Советами дизайнеров уже воспользовались модели Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски.
Эмили Ратаковски в стильном клетчатом пиджаке
Стильный образ модели Джиджи Хадид