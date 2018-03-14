22:12
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

Стилисты рассказали, какая вещь должна быть в гардеробе каждой женщины

405 Читати новину українською
Удлиненный пиджак в клеточку – тренд весеннего сезона
Удлиненный пиджак в клеточку – тренд весеннего сезона

Модные эксперты утверждают: чтобы быть модницей, не нужно скупать все трендовые вещи. Стоит выбрать всего лишь одну вещь, которая сделает женщину главной героиней стритстайл-моды.

В весеннем тренде 2018 года такая вещь – удлиненный пиджак в полоску, который был очень популярным в 1980-х годах, передает Elle.

Читайте также: Пышнотелая модель Эшли Грэм похвасталась элегантным нарядом: очаровательные фото

Клетчатый пиджак – это незаменимая и универсальная вещь в гардеробе. Его можно совместить с белоснежными рубашками и брюками прямого покроя, что будет смотреться стильно как для офисного наряда, так и для прогулки, или встречи с друзьями. Кроме этого, пиджак можно скомбинировать с водолазками и кожаными юбками. Такой образ можно использовать для встречи с любимым, советуют стилисты.

По словам экспертов из моды, удлиненный клетчатый пиджак можно дополнить широким ремнем. Такой аксессуар поможет создать роскошный "лук" для модных вечеринок. Такой образ примерила известная дизайнер Кьяра Ферраньи.

В весенних коллекциях популярных брендов Gucci, Balmain, Dries van Noten, Miu Miu и Balenciaga клетчатый пиджак засветился по-разному. По мнению ведущих стилистов, этот наряд может добавить уникальности и стиля любой женщине. Советами дизайнеров уже воспользовались модели Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски.


Эмили Ратаковски в стильном клетчатом пиджаке


Стильный образ модели Джиджи Хадид

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук