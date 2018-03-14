Стилисты рассказали, какая вещь должна быть в гардеробе каждой женщины

Модные эксперты утверждают: чтобы быть модницей, не нужно скупать все трендовые вещи. Стоит выбрать всего лишь одну вещь, которая сделает женщину главной героиней стритстайл-моды.

В весеннем тренде 2018 года такая вещь – удлиненный пиджак в полоску, который был очень популярным в 1980-х годах, передает Elle.

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Клетчатый пиджак – это незаменимая и универсальная вещь в гардеробе. Его можно совместить с белоснежными рубашками и брюками прямого покроя, что будет смотреться стильно как для офисного наряда, так и для прогулки, или встречи с друзьями. Кроме этого, пиджак можно скомбинировать с водолазками и кожаными юбками. Такой образ можно использовать для встречи с любимым, советуют стилисты.

По словам экспертов из моды, удлиненный клетчатый пиджак можно дополнить широким ремнем. Такой аксессуар поможет создать роскошный "лук" для модных вечеринок. Такой образ примерила известная дизайнер Кьяра Ферраньи.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 12 Лют 2018 р. о 1:45 PST

В весенних коллекциях популярных брендов Gucci, Balmain, Dries van Noten, Miu Miu и Balenciaga клетчатый пиджак засветился по-разному. По мнению ведущих стилистов, этот наряд может добавить уникальности и стиля любой женщине. Советами дизайнеров уже воспользовались модели Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски.



Эмили Ратаковски в стильном клетчатом пиджаке