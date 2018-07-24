Стилисты развенчали 3 распространенных мифа про уход за волосами

В мире маркетинга и бьюти-индустрии возникает все больше мнений, стоит ли делать те или иные вещи при уходе за волосами. Эксперты из разных косметологических компаний решили рассказать стоит ли ежедневно мыть голову и вредно ли постоянно расчесывать волосы.

О главных мифах в мире красоты рассказали ведущие эксперты косметологических брендов и ученые.

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Мыть голову каждый день – вредно

Сейчас до сих пор не существует единой мысли стоит ли мыть волосы головы ежедневно. Ведь все зависит от типа и состояния волос и кожи головы. На волосы, в частности, влияет пользования теми или иными косметическими средствами и парикмахерскими услугами. Частое мытье особенно подходит тем, кто часто пользуется стайлингом (укладкой волос): от него волосы могут быстрее загрязняться. А людям, которые имеют окрашенные волосы или используют химическую завивку, волосы можно мыть раз в несколько дней.

Пользование одним средством может привести к привыканию

Если вы часто покупаете один шампунь или кондиционер и думаете, что эффект со временем исчезает, то вы ошибаетесь. Эксперты отмечают, что волосы не различают, или вы пользуетесь одним средством или другим, поскольку им важно лишь содержание. Выбирать оптимальный способ для волос конечно нужно, но отказываться от проверенных продуктов из-за того, что они могут вызывать привыкание является ошибкой.

Не важно, где красить волосы – дома или в салоне

Чаще всего в этом вопросе женщины и мужчины учитывают фактор экономии, поскольку окрашивание волос дома обходится быстрее и дешевле. Но в инструкциях к краскам не учитываются индивидуальные особенности: у разных людей волосы отличаются по толщине, пористости, степени повреждения и другим свойствам. Однако мастер в салоне это обычно учитывает, – он поможет подобрать метод окраски, который подходит именно вашим волосам, а также распределит краску на волосах равномерно и сможет осуществить различные сложные переходы по вашему желанию.