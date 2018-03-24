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Стоит ли отменить переход на летнее время в Украине? Ваше мнение

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Переход на летнее время в Украине в 2018 году
Переход на летнее время в Украине в 2018 году / Sonja Langford

Украина переходит на летнее время в ночь на 25 марта. Все украинцы переведут часы на час вперед, а значит спать будем на час меньше. А как вы относитесь к этой "традиции"? Участвуйте в опросе на сайте "24".

Переход на летнее время ставит своей целью эффективное использование дневного света. Это обусловлено тем, что летом солнце заходит позднее, что позволяет не использовать елекроенергию для освещения в дневное время. Ежегодно европейцы переводят часы на летнее время в последнее воскресенье марта. Назад на стандартное время (которое мы называем "зимним") переходим в последнее воскресенье октября.

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Противники перевода часов говорят, что оптимизировать использование дневного света можно, установив более ранние часы работы. Кроме того, сейчас в основном используют энергосберегающие лампы, поэтому освещение не составляет большой доли в структуре расходов электроэнергии. А некоторые ученые считают, что перевод часов негативно влияет на здоровье.

А что вы думаете о переходе на летнее время –это важное дело или лишняя суета?

Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровье Электроэнергия Опрос 24 Энергетика Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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