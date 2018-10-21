Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище: тест
Все больше людей обращают внимание на состав продукта во время покупок, сознательно выбирая полезные продукты и избегая химии.
Об этом пишет психолог и диетолог Михаил Гаврилов в Instagram.
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Однако как психолог он замечает нездоровое влечение к здоровой пище – орторексию.
Поэтому, чтобы выявить, есть ли у вас нездоровое влечение к здоровой пище необходимо ответить на эти 8 вопросов:
- Тратите ли вы больше трех часов в день на размышления о здоровом питании?
- Заботитесь ли вы больше о качестве того, что едите, чем об удовольствии, которое вы получаете от еды?
- Становитесь ли вы более строгим к себе?
- Жертвуете ли вы чем-то не пищевым, тем, что нравилось вам раньше, ради того, чтобы есть здоровую пищу?
- Чувствуете ли вы, что самооценка растет, когда вы питаетесь правильно?
- Смотрите ли вы свысока на тех, кто не разделяет ваше увлечение?
- Чувствуете ли вы себя виноватым/виноватой, когда едите пищу, которая вам нравится, но не входит в вашу диету?
- Ваша диета изолирует вас от общества?
Есть ли у вас нездоровое влечение к здоровой пище
Каждый положительный ответ – 1 балл. Если вы набрали больше 5 баллов, то это означает, что ваше пищевое поведение нарушено.
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