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      Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище: тест

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      Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище
      Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище / rd.com

      Все больше людей обращают внимание на состав продукта во время покупок, сознательно выбирая полезные продукты и избегая химии.

      Об этом пишет психолог и диетолог Михаил Гаврилов в Instagram.

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      Однако как психолог он замечает нездоровое влечение к здоровой пище – орторексию.

      via GIPHY

      Поэтому, чтобы выявить, есть ли у вас нездоровое влечение к здоровой пище необходимо ответить на эти 8 вопросов:

      1. Тратите ли вы больше трех часов в день на размышления о здоровом питании?
      2. Заботитесь ли вы больше о качестве того, что едите, чем об удовольствии, которое вы получаете от еды?
      3. Становитесь ли вы более строгим к себе?
      4. Жертвуете ли вы чем-то не пищевым, тем, что нравилось вам раньше, ради того, чтобы есть здоровую пищу?
      5. Чувствуете ли вы, что самооценка растет, когда вы питаетесь правильно?
      6. Смотрите ли вы свысока на тех, кто не разделяет ваше увлечение?
      7. Чувствуете ли вы себя виноватым/виноватой, когда едите пищу, которая вам нравится, но не входит в вашу диету?
      8. Ваша диета изолирует вас от общества?

      Чи є у вас нездоровий потяг до здорової їжі
      Есть ли у вас нездоровое влечение к здоровой пище

      Каждый положительный ответ – 1 балл. Если вы набрали больше 5 баллов, то это означает, что ваше пищевое поведение нарушено.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Согласитесь, чем меньше в еде добавок, тем она полезнее. На своих программах я учу осознанно относится к питанию, читать этикетки и стараться избегать промышленной химии. Это здоровый подход к себе и своему питанию. Но я, как психолог, все чаще вижу в мире нездоровое влечение к здоровой пище. Как такое может быть? Имя этой тенденции - орторексия. Причем неважно, полный человек или худой. Ведь орторексия - это, прежде всего, нервное расстройство. Хотите знать о своей расположенности к орторексии? Ставьте лайк️ и ответьте на вопросы ниже. Каждый положительный ответ - 1 балл. Если баллов больше 5, то пищевое поведение нарушено. -Тратите ли вы более трех часов в день на размышления о здоровом питании -Заботитесь ли вы больше о качестве того, что едите, чем об удовольствии, которое вы получаете от еды? -Становитесь ли вы все более строгой к себе? -Жертвуете ли вы чем-то непищевым, тем, что нравилось вам раньше, ради того чтобы есть здоровую пищу? -Чувствуете ли вы, что самооценка возрастает, когда вы питаетесь правильно? -Смотрите ли вы сверху вниз на тех, кто не разделяет этого увлечения? -Чувствуете ли вы себя виноватым, когда едите пищу, которая вам нравится, но не входит в вашу диету? Ваша диета изолирует вас от общества? Ответы пишите в комментариях. А уже завтра мы разберем, как работать с таким нарушением пищевого поведения. #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

      A post shared by Врач-психотерапевт, диетолог (@doctorgavrilov) on

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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