Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище: тест

Все больше людей обращают внимание на состав продукта во время покупок, сознательно выбирая полезные продукты и избегая химии.

Об этом пишет психолог и диетолог Михаил Гаврилов в Instagram.

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Однако как психолог он замечает нездоровое влечение к здоровой пище – орторексию.

Поэтому, чтобы выявить, есть ли у вас нездоровое влечение к здоровой пище необходимо ответить на эти 8 вопросов:

Тратите ли вы больше трех часов в день на размышления о здоровом питании? Заботитесь ли вы больше о качестве того, что едите, чем об удовольствии, которое вы получаете от еды? Становитесь ли вы более строгим к себе? Жертвуете ли вы чем-то не пищевым, тем, что нравилось вам раньше, ради того, чтобы есть здоровую пищу? Чувствуете ли вы, что самооценка растет, когда вы питаетесь правильно? Смотрите ли вы свысока на тех, кто не разделяет ваше увлечение? Чувствуете ли вы себя виноватым/виноватой, когда едите пищу, которая вам нравится, но не входит в вашу диету? Ваша диета изолирует вас от общества?



Есть ли у вас нездоровое влечение к здоровой пище

Каждый положительный ответ – 1 балл. Если вы набрали больше 5 баллов, то это означает, что ваше пищевое поведение нарушено.

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