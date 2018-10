Страдаете ли вы нездоровым влечением к здоровой пище: тест

Согласитесь, чем меньше в еде добавок, тем она полезнее. На своих программах я учу осознанно относится к питанию, читать этикетки и стараться избегать промышленной химии. Это здоровый подход к себе и своему питанию. Но я, как психолог, все чаще вижу в мире нездоровое влечение к здоровой пище. Как такое может быть? Имя этой тенденции - орторексия. Причем неважно, полный человек или худой. Ведь орторексия - это, прежде всего, нервное расстройство. Хотите знать о своей расположенности к орторексии? Ставьте лайк️ и ответьте на вопросы ниже. Каждый положительный ответ - 1 балл. Если баллов больше 5, то пищевое поведение нарушено. -Тратите ли вы более трех часов в день на размышления о здоровом питании -Заботитесь ли вы больше о качестве того, что едите, чем об удовольствии, которое вы получаете от еды? -Становитесь ли вы все более строгой к себе? -Жертвуете ли вы чем-то непищевым, тем, что нравилось вам раньше, ради того чтобы есть здоровую пищу? -Чувствуете ли вы, что самооценка возрастает, когда вы питаетесь правильно? -Смотрите ли вы сверху вниз на тех, кто не разделяет этого увлечения? -Чувствуете ли вы себя виноватым, когда едите пищу, которая вам нравится, но не входит в вашу диету? Ваша диета изолирует вас от общества? Ответы пишите в комментариях. А уже завтра мы разберем, как работать с таким нарушением пищевого поведения. #DoctorGavrilov #ДокторГаврилов

