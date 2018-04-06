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Странное существо вынесло на берег в Таиланде: видео

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Странное существо вынесло на берег в Таиланде
Странное существо вынесло на берег в Таиланде / Скриншот с видео

Британский турист Луи Бургойн обнаружил на пляже в Таиланде существо грязно-розового цвета с прозрачным телом.

Как сообщает Mirror, пока специалисты еще не идентифицировали морское существо странной формы. По форме неизвестное существо напоминает морской огурец.

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Британский турист попытался отнести это существо обратно в воду, но оно начало извиваться, а попав в воду, снова вернулось на берег, пытаясь дышать.

По словам местных, в последнее время частенько таких "мутантов" выбрасывает на берег. Некоторые предполагают, что это, вероятно, морская пиявка или морской слизень.

На берег в Таиланде выбросило странное существо – видео

Теги: LifeStyle мир животных Таиланд
Источник: 24 Канал
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