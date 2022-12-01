Включая Крым и Донбасс: какова позиция у стран Запада относительно полной деоккупации Украины

Украина стремится деоккупировать все свои территории, которые с 2014 года успела захватить Россия. Об этом Украина предупредила своих западных партнеров.

Глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга заявил, что украинский президент и правительство не скрывают, что задача Украины – полная деоккупация всех временно оккупированных земель до момента, зафиксированного в 1991 году.

Кстати Попытка Украины вернуть Крым будет кровавой и тяжелой – The Economist

Намерение Украины освободить все территории поддержали на "Рамштайне"

Это значит, что мы будем вести политику и кампанию до полной деоккупации всех украинских земель, включая Крым, Донецк и Луганск,

– сказал министр.

Резников подчеркнул, что Украина абсолютно прозрачно обосновывает это своим партнерам на всех уровнях. Он отметил, что позицию Украины, как минимум, поддерживают на уровне министров обороны стран, которые собираются в формате "Рамштайн".

Глава Минобороны заявил, что в так называемом клубе "Рамштайн" все это понимают и поддерживают позицию Украины по освобождению всей территории.

Резников добавил, что на разных площадках получает сигналы, "Алексей, мы будем с вами до окончания этой войны, к вашей победе, что бы это нам ни стоило".

Запад хочет заставить Путина капитулировать

От лидеров разных стран все чаще раздаются заявления о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины, поскольку иначе в мире не будет мира. Соответственно, Украина должна вернуть все свои территории.

Об этом неоднократно отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заверил, что страны НАТО будут поддерживать Украину до последнего.

Генсек НАТО заявил, что коллективное мероприятие не имеет права допустить победы России в войне против Украины.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что призывы к прекращению огня в Украине безответственны. По его словам, перемирие лишило бы возможности привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.

О том, что режим Владимира Путина должен потерпеть поражение, заявили также в США. Поэтому в Вашингтоне планируют выделить новую финансовую помощь Украине размером в 37 миллиардов долларов.

К сведению – карта боевых действий по состоянию на 1 декабря: смотрите видео