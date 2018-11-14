Страшная болезнь Альцгеймера: стало известно о значительном прорыве ученых

Болезнь Альцгеймера до сих пор остается одной из тех, от которой ученые пока не нашли лекарства. Правда, некоторый прогресс в понимании ее причин все же есть. К слову, недавно ученые выяснили, что бляшки бета-амилоида могут быть важной частью врожденной иммунной системы.

Об этом рассказал профессор университета Дюссельдорфа Дитер Вилльболд, передает "РИА Новости".

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По его словам, ученые, в частности, начали всестороннее изучение процесса формирования бета-амилоида, выяснив, из каких "кирпичиков" собираются бляшки и как они обретают способность к самокопированию.

"Мы обнаружили, что нити бета-амилоида похожи по структуре на "стопки" из переплетенных между собой белковых нитей, которые напоминают по форме соединенные буквы L и S. Пока мы не знаем, как они точно устроены, но уже сейчас можно сказать, что эти структуры являются крайне опасными для нервных клеток. Они могут копировать себя и размножаться, подобно прионам, "заразным" белкам, вызывающим коровье бешенство", – отметил он.

Болезнь Альцгеймера – что это ? Это заболевание, которое возникает у людей в пожилом возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном присмотре и посторонней помощи.

В то же время профессор добавляет, что эти "стопки" асимметричны – все их слои соединяются далеко не всегда только с нижним или верхним "соседом", а еще с теми молекулами, которые стоят выше или ниже.

Поэтому, продолжает ученый, у каждого такого слоя – холмистая, сложная структура, которая особым образом влияет на то, как к ним присоединяются новые "кирпичики" бета-амилоида.

Изучение этих цепочек "стройблоков" позволило сделать несколько очень интересных и не совсем очевидных выводов, которые потенциально объясняют, почему большинство препаратов, нацеленных на нейтрализацию "готовых" клубков амилоида, не выдерживают клинических испытаний. К примеру, отдельные "кирпичики" бета-амилоида оказались относительно безвредными: они не обладают токсичными свойствами и не способны убивать нервные клетки даже в очень больших концентрациях. Они становятся опасными только после того, как эти обрезки объединятся в более сложные структуры, состоящие из шести и более звеньев. Тогда подобные "стройблоки" получают способность самокопироваться и накапливаться внутри клеток мозга,

– констатирует Вилльболд.

Структура нитей бета-амилоида

Напомним, недавно появилась информация, что группа ученых из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса разработала препарат от болезни Альцгеймера. А сделали ученые такое открытие после того, как сумели определить место связывания бляшек бета-амилоида с его рецептором.

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