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      Страшный пожар в "Токио Стар": идентифицировали еще одну жертву

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      В расследовании пожара в "Токио Стар" появились новые детали
      В расследовании пожара в "Токио Стар" появились новые детали / dumskaya.net

      Экспертиза идентифицировала девятую жертву пожара в одесском "Токио Стар". В то же время прокуратура сообщила о подозрении еще одному администратору отеля.

      Девятой жертвой пожара стал мужчина 1984 года рождения, об этом сообщил представитель прокуратуры Одесской области, пишет "УНИАН".

      Обратите внимание: Пожар в "Токио Стар": суд приказал расследовать возможное убийство ребенка и женщины в отеле

      "Это житель Харькова – последний идентифицированный, не учитывая девочки, в отношении которой генетическая экспертиза еще не завершена", – цитирует издание слова источника.

      По предположению, продолжается экспертиза останков 10-летней жительницы Сум, которая отдыхала с родителями. Мать ребенка погибла, а отец спасся.

      Еще одно подозрение

      По делу о пожаре в "Токио Стар" сообщили об еще одном подозрении – администратору гостиницы Оксане Ежак. Она в день трагедии была на смене, пишет "Думская". Подозрение Ежак предъявили еще 1 октября, до этого она проходила по делу в качестве свидетеля.

      • Подозрение ей предъявили по той же статье, что и остальным фигурантам – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек.
      • Меру пресечения подозреваемой на данный момент выбрать не могут, поскольку Киевский суд сейчас рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования.

      Смертельный пожар в отеле "Токио Стар":

      • Он возник в ночь на 17 августа в одесском отеле, расположенном на улице Водопроводной, 1.
      • Погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В общем в отеле в ночь пожара было 200 жителей.
      • Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания.
      • Вадим Черный и еще одна подозреваемая – администратор отеля Ирина Паровик – находятся в СИЗО.
      • Подозрение также объявили главному инженеру отеля, но он успел спрятаться, как и совладелец отеля Сергей Дурач.

      Сначала полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, потом основной причиной начали считать именно вторую версию.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Жертвы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Новости Одессы
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