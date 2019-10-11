Страшный пожар в "Токио Стар": идентифицировали еще одну жертву

Экспертиза идентифицировала девятую жертву пожара в одесском "Токио Стар". В то же время прокуратура сообщила о подозрении еще одному администратору отеля.

Девятой жертвой пожара стал мужчина 1984 года рождения, об этом сообщил представитель прокуратуры Одесской области, пишет "УНИАН".

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"Это житель Харькова – последний идентифицированный, не учитывая девочки, в отношении которой генетическая экспертиза еще не завершена", – цитирует издание слова источника.

По предположению, продолжается экспертиза останков 10-летней жительницы Сум, которая отдыхала с родителями. Мать ребенка погибла, а отец спасся.

Еще одно подозрение

По делу о пожаре в "Токио Стар" сообщили об еще одном подозрении – администратору гостиницы Оксане Ежак. Она в день трагедии была на смене, пишет "Думская". Подозрение Ежак предъявили еще 1 октября, до этого она проходила по делу в качестве свидетеля.

Подозрение ей предъявили по той же статье, что и остальным фигурантам – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек.

Меру пресечения подозреваемой на данный момент выбрать не могут, поскольку Киевский суд сейчас рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования.

Смертельный пожар в отеле "Токио Стар":

Он возник в ночь на 17 августа в одесском отеле, расположенном на улице Водопроводной, 1.

Погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. В общем в отеле в ночь пожара было 200 жителей.

Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания.

Вадим Черный и еще одна подозреваемая – администратор отеля Ирина Паровик – находятся в СИЗО.

Подозрение также объявили главному инженеру отеля, но он успел спрятаться, как и совладелец отеля Сергей Дурач.

Сначала полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, потом основной причиной начали считать именно вторую версию.