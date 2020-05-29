Стрельба в Броварах: можно ли квалифицировать дело как хулиганство

Относительно стрельбы в Броварах полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Однако это лишь первичная квалификация, которая должна быть дополнена после выяснения всех обстоятельств инцидента.

Так как, если в перестрелке участвовали преступные организации, а целью было убийство – хулиганство, как статья, не будет полностью отвечать делу. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.

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По ее словам, как для первичной квалификации "хулиганство" – это более-менее приемлемая статья.

Однако – отмечает юрист – в процессе следствия нужно выяснять:

Не были ли это действия преступной организации, потому что в инциденте просматриваются признаки организованности, а не обычного ситуативного хулиганства. Нужно понять, не действовала ли на регулярной основе определенная банда, которая помогала перевозчикам и не только решать конфликты. Нужно выяснять, какая была цель. Если убийство или запугивание – тогда это тоже не статья о хулиганстве.

"Я надеюсь, что все эти обстоятельства будут выяснены и квалификация будет дополнена", – отметила Маляр.

Почему местная полиция могла знать о напряженной ситуации в Броварах – читайте здесь.

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