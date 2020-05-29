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Стрельба в Броварах: можно ли квалифицировать дело как хулиганство

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Стрельба в Броварах: можно ли квалифицировать дело как хулиганство
Задержание после стрельбы в Броварах / Фейсбук Антона Геращенко

Относительно стрельбы в Броварах полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Однако это лишь первичная квалификация, которая должна быть дополнена после выяснения всех обстоятельств инцидента.

Так как, если в перестрелке участвовали преступные организации, а целью было убийство – хулиганство, как статья, не будет полностью отвечать делу. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.

Подробнее здесь В Броварах произошла массовая стрельба: есть задержанные и раненые – фото, видео

По ее словам, как для первичной квалификации "хулиганство" – это более-менее приемлемая статья.

Однако – отмечает юрист – в процессе следствия нужно выяснять:

  1. Не были ли это действия преступной организации, потому что в инциденте просматриваются признаки организованности, а не обычного ситуативного хулиганства.
  2. Нужно понять, не действовала ли на регулярной основе определенная банда, которая помогала перевозчикам и не только решать конфликты.
  3. Нужно выяснять, какая была цель. Если убийство или запугивание – тогда это тоже не статья о хулиганстве.

"Я надеюсь, что все эти обстоятельства будут выяснены и квалификация будет дополнена", – отметила Маляр.

Почему местная полиция могла знать о напряженной ситуации в Броварах – читайте здесь.

Стрельба в Броварах: главное

  • Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
  • В стрельбе приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.
  • В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения: сейчас все находятся в больнице, одного человека уже прооперировали. Также известно, что во время перестрелки одна пуля попала в окно дома поблизости.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок. Его заместитель Антон Геращенко отметил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
  • Журналист Дмитрий Гнап у себя на фейсбук-странице опубликовал сообщение, где показал, что еще несколько дней назад местные жители в Броварах писали: у них на районе появились "титушки".
  • Арсен Аваков рассказал президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, что конфликт возник из-за коррупционных сделок с тендерами по распределению маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.
  • Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой полиции. В отношении самого Авакова, то по информации СМИ, должности он лишится.
Автор: Оксана Тропотяга, Екатерина Козачинская
Теги: Стрельба в Броварах Полиция Новости Украины Оружие Стрельба Винница Расследования
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